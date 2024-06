Nowe Red Faction było w produkcji? Projekt miał zostać skasowany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. TQH Nordic

Reklama

W raporcie zamieszczono informację, z której wynika, że studio Fishlabs, należące do Embracer Group, pracowało nad grą typu sci-fi metroidvania. Zespół miał stworzyć „wizualny prototyp” nowej odsłony Red Faction, zanim oba projekty zostały skasowane, a firma-matka rozpoczęła restrukturyzację i zwolnienia pracownicze.

Fishlabs przygotowało nawet zwiastun napędzany przez silnik Unreal Engine 5 i zaprezentowało go wydawcy, firmie Plaion, należacej do Embracer Group, z nadzieją, że nowa gra podobna do Red Faction: Guerrilla zostanie zatwierdzona do produkcji. Niestety, projekt nie otrzymał zielonego światła i został anulowany w listopadzie minionego roku.

W tym samym miesiącu poinformowano, że wewnątrz Fishlabs następuje restrukturyzacja. Ze studia wówczas zwolniono blisko 50 pracowników.