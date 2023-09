Twórcy Borderlands trafią pod młotek? Embracer rozważa sprzedaż Gearbox Software

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 2K Games

Reklama

Embracer Group nie zwalnia tempa. Najpierw definitywnie kończy działalność Volition Games, studia odpowiedzialnego za markę Saints Row, a teraz bierze się za Gearbox, twórców cyklu Borderlands. Embracer, jak podają źródła, współpracuje z bankami inwestycyjnymi Goldman Sachs i Aream & Co, aby zbadać opcję sprzedaży studia. Reuters przekazał, że pojawił się już potencjalny chętny do przejęcia firmy.

Taka wiadomośc oczywiście spotkała się z natychmiastową reakcją giełdy. Ceny akcji Embracer odnotowały wzrost.

Embracer Group przejęło studio Gearbox w 2021 roku i od tego czasu na rynek trafiły dwie gry: New Tales from the Borderlands oraz Tiny Tina’s Wonderlands. Ta pierwsza produkcja sprzedała się poniżej oczekiwań wydawcy, druga zaś okazała się pozytywnym zaskoczeniem dla mocodawców.