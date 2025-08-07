Twórcy Guitar Hero zakładają nowe studio! Czym zajmie się RedOctane Games?
Wygląda na to, że rzeczywiście możemy mówić już o pełnoprawnym powrocie gier rytmicznych. Poinformowano, że powstało nowe studio, które zajmie się tego typu produkcjami.
6 sierpnia ogłoszono powstanie nowego studia o nazwie RedOctane Games. Zostało ono założone przez weteranów gatunku gier muzycznych i rytmicznych. W jego skład wchodzą osoby, które w przeszłości pracowały nad takimi seriami jak Guitar Hero i DJ Hero. Na czele zespołu stanął Simon Ebejer, wcześniej związany z firmami Neversoft, Vicarious Visions oraz Blizzard. Towarzyszące ogłoszeniu krótkie wideo możecie obejrzeć poniżej.
Poinformowano również, że RedOctane Games skupi się na tworzeniu gier rytmicznych, z których jedna weszła już w fazę pełnej produkcji. Jej zapowiedzi możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.
Źródło: informacja prasowa
