Rekinado 7 nadchodzi. Twórcy ujawniają pierwsze informacje

Franczyza Rekinado zakończyła się na sześciu popularnych filmach, ale twórcy wracają do tego po latach. Oficjalnie ogłoszono Rekinado 7 i zapowiedziano pierwsze informacje o filmie. Czy znów mamy oczekiwać prześmiewczego absurdu?
Adam Siennica
Tagi:  rekinado 7 
Rekinado 7 fot. Syfy
Jak donosi Variety, powstanie Rekinado 7. Studio Asylum, które jest właścicielem franczyzy, szykuje film pod tytułem Sharknado Origins. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w 2025 roku, a Anthony Ferrante powraca jako reżyser. Niedługo mamy poznać obsadę, a premiera odbędzie się latem 2026 roku.

Rekinado 7 to prequel

Ogłoszono, że nowe Rekinado będzie prequelem, więc historia rozgrywać się będzie przed pierwszym Rekinado z 2013 roku. Bohaterem będą nastoletni Fin (w oryginale grał go Ian Ziering) i April (w oryginale Tara Reid). Poznają się podczas idealnego lata na plaży, gdy od razu między nimi iskrzy. Gdy Fin chce wyznać uczucia, niebo pociemnia i pojawia się tornado, które wciąga rekiny z oceanu. Tak narodziło się pierwsze rekinado. „Nic tak nie opisuje młodzieńczej miłości jak latające drapieżniki” – czytamy w opisie.

Rekinado to fenomen

Rekinado stało się kulturowym fenomenem i osiągnęło globalną popularność. Seria utrzymana w tonie kampowego kina cały czas bawiła się konceptem z dystansem, dostarczając widzom dużą dawkę humoru. Na ekranie pojawiali się celebryci i znane osoby w rolach epizodycznych, jak Olivia Newton-John, Al Roker, Billy Ray Cyrus, Jerry Springer, Ann Coulter, Jackie Collins, George R.R. Martin oraz David Hasselhoff.

Seria doczekała się sześciu części i trzech spin-offów. W treści newsa można zobaczyć pierwszą grafikę promocyjną. Co ciekawe, pierwsza część kosztowała tylko milion dolarów.

nullfot. materiały prasowe

Źródło: variety.com

Powiązane filmy

3,3

2013
Rekinado
Oglądaj TERAZ Rekinado Sci-Fi

