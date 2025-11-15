Rekinado 7 nadchodzi. Twórcy ujawniają pierwsze informacje

fot. Syfy

Jak donosi Variety, powstanie Rekinado 7. Studio Asylum, które jest właścicielem franczyzy, szykuje film pod tytułem Sharknado Origins. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w 2025 roku, a Anthony Ferrante powraca jako reżyser. Niedługo mamy poznać obsadę, a premiera odbędzie się latem 2026 roku.

Rekinado 7 to prequel

Ogłoszono, że nowe Rekinado będzie prequelem, więc historia rozgrywać się będzie przed pierwszym Rekinado z 2013 roku. Bohaterem będą nastoletni Fin (w oryginale grał go Ian Ziering) i April (w oryginale Tara Reid). Poznają się podczas idealnego lata na plaży, gdy od razu między nimi iskrzy. Gdy Fin chce wyznać uczucia, niebo pociemnia i pojawia się tornado, które wciąga rekiny z oceanu. Tak narodziło się pierwsze rekinado. „Nic tak nie opisuje młodzieńczej miłości jak latające drapieżniki” – czytamy w opisie.

Rekinado to fenomen

Rekinado stało się kulturowym fenomenem i osiągnęło globalną popularność. Seria utrzymana w tonie kampowego kina cały czas bawiła się konceptem z dystansem, dostarczając widzom dużą dawkę humoru. Na ekranie pojawiali się celebryci i znane osoby w rolach epizodycznych, jak Olivia Newton-John, Al Roker, Billy Ray Cyrus, Jerry Springer, Ann Coulter, Jackie Collins, George R.R. Martin oraz David Hasselhoff.

Seria doczekała się sześciu części i trzech spin-offów. W treści newsa można zobaczyć pierwszą grafikę promocyjną. Co ciekawe, pierwsza część kosztowała tylko milion dolarów.