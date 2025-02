Amazon Studios rezygnuje z DEI. Przestraszyło się Trumpa?

Amazon Prime Video

The Hollywood Reporter informuje, że Amazon Studios po cichu wycofuje się ze swojego ustalonego wcześniej programu, polegającego na wprowadzeniu większej różnorodności w filmach i serialach. Takie inicjatywy w skrócie są nazywane DEI. Mieliby się zdecydować ten ruch ze względu na to, że po objęciu rządów przed Donalda Trumpa, nowa administracja miała wprowadzić kampanię przeciwko inicjatywom na rzecz różnorodności. Departament Sprawiedliwości na początku tego miesiąca ogłosił, że ​​nakaże prokuratorom karanie i eliminowanie „nielegalnych nakazów DEI” w całym sektorze prywatnym. W związku z tym wiele firm zabezpiecza się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. Widać to na przykładzie Disneya, który w swoim najnowszym raporcie usunął odniesienia do inicjatywy Reimagine Tomorrow, a z kolei podkreślił istnienie inicjatywy, która ma na celu zatrudnianie weteranów wojskowych.

Disney kończy z różnorodnością? Wprowadzono zmiany w związku z działaniami Trumpa

Amazon rezygnuje z DEI

Amazon Studios w 2021 roku wprowadziło program inkluzywności, którego celem było bardziej dokładne odzwierciedlenie odbiorców na całym świecie. Chodziło o to, by zwiększyć różnorodność rasową, etniczną i płciową w produkcjach, na przykład poprzez zatrudnianie co najmniej jednej osoby z mniejszości do ról mówionych czy stworzenie ekipy, która składa się przynajmniej w 30 procentach z kobiet i mniejszości - w ubiegłym roku nawet planowano zwiększyć to do 50 procent.

Jednak program został usunięty ze strony Amazona we wrześniu 2024 roku i już nie obowiązuje. Rzecznik studia w rozmowie z The Hollywood Reporter na pytanie, dlaczego to zrobiono, odpowiedział, że od początku ich działania na rzecz wprowadzenia większej różnorodności i inkluzywności miały być płynne, a więc zmieniać się w czasie.

Kontynuujemy rozwój tej ważnej sprawy zgodnie z naszym zobowiązaniem, aby widzowie z całego świata byli w centrum wszystkiego, co robimy. Nade wszystko staramy się opowiadać jak najlepsze historie, jednocześnie wzmacniając różnorodne głosy w naszych historiach, jeśli to możliwe.