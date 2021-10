Rekrut - zakazano broni palnej na planie. To pokłosie tragedii na planie filmu Aleca Baldwina

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood reporter decyzje o zmianach na planie Rekruta podjął twórca i showrunner Alexi Hawley. Według informatorów dziennikarzy to on udał się do włodarzy telewizji ABC i poinformował ich, że nie mają zamiaru używać prawdziwej broni z ślepą amunicją. Czytamy, że na planie Rekruta było to wykorzystywane rzadko w większych scenach akcji, bo przy mniejszych strzelaninach używano efekty komputerowe, aby symulować wystrzał z pistoletów. Zmiana wchodzi natychmiastowo w życie i nigdy prawdziwa broń nie będzie już używana na planie. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo.

Według nowej zasady opracowanej przez showrunnera od teraz na planie Rekruta będzie używana jedynie broń pneumatyczna imitująca prawdziwą. Wystrzały tworzące wrażenie, że oglądamy broń z ostrą amunicją będą dodawane efektami komputerowymi. Hawley w notatce skierowanej do ekipy filmowej, którą The Hollywood Reporter opublikował podkreśla, że bezpieczeństwo obsady i ekipy jest zbyt ważne, aby ryzykować.

Decyzja jest pokłosiem tragedii na planie Rust, na którym Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę filmową i zranił reżysera. Wszystko przez to, że dostał pistolet do sceny, w którym była ostra amunicja. Nick Sinnott, specjalista od efektów specjalnych napisał na Twitterze, że nie da się prawidłowo zarejestrować kamerą prawdziwych wystrzałów z broni, a dodawanie tego poprzez użycie CGI daje dobry efekt, więc nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego powinno używać się broni z amunicją na planach.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy inne seriale i filmy pójdą ścieżką wyznaczoną przez Rekruta. Śmiertelne wypadki z postrzeleniem kogoś na planie są rzadkie, ale co jakiś czas mają miejsce. Jednym z najgłośniejszych jest śmierć Brandona Lee na planie kultowego filmu Kruk.