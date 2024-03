Rekrut: FBI - polska premiera serialu w AXN. To spin-off hitu z Nathanem Fillionem

fot. materiały prasowe

Rekrut: FBI to nowy serial kryminalny utrzymany w klimacie popularnego Rekruta. Na pewno będziemy mogli liczyć na dobre poczucie humoru. Projekt rozpoczął się jako tzw. backdoor pilot (złożony z dwóch odcinków), który był częścią czwartego sezonu pierwowzoru. Odcinki zostały bardzo dobrze odebrane, więc złożono zamówienie na cały sezon. Teraz serial trafia do Polski – do domu Rekruta, czyli AXN.

Polska premiera będzie miała miejsce 19 marca o godzinie 22:00. Odcinki będą emitowane co tydzień.

Rekrut: FBI - polski teaser

Rekrut: FBI – anglojęzyczny zwiastun

Rekrut: FBI – opis fabuły

Bohaterką produkcji jest Simone Clark (Niecy Nash) – najstarsza rekrutka w historii FBI. Poznajemy ją, gdy zaczyna pracę w biurze w Los Angeles. Towarzyszy jej inny młody agent – Brendon Acres, który wcześniej był aktorem. Początkujący agenci dołączają do nowej jednostki Garzy. Simone zostaje przydzielona najpierw do departamentu profilowania przestępców. W tym czasie ekipa Garzy bada sprawę mężczyzny, który został pobity na śmierć podczas domniemanego włamania. Simone przejmuje inicjatywę i pomaga przy śledztwie.

W produkcji wzięli udział: Niecy Nash, Frankie Faison, James Lesure, Britt Robertson, Felix Solis i Kevin Zegers.

Emisja co tydzień na kanale AXN od 19 marca.