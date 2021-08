Renfield - Nicholas Hoult jako sługa Drakuli w filmie od Universal Studios

Źródło: Nicholas Hoult/Instagram

Universal Studios pracuje nad filmem na podstawie postaci z kultowej powieści Brama Stokera. W postać Renfielda po raz pierwszy wcielił się Dwight Frye, w filmie Drakula z 1931 roku. W oryginalnej powieści o wampirze, Renfield był więźniem zakładu karnego dla obłąkanych, oraz sługą Draculi.

Nicholas Hoult podpisał kontrakt na zagranie postaci w nowym filmie stricte opowiadającym o jego losach. Aktor otrzymał nominacje do Złotego Globu, SAG i Critics Choice za role Petera w pierwszym sezonie serialu komediowego Wielka. W 2021 roku Hoult wystąpił również w filmie Taylora Sheridana Ci, którzy życzą mi śmierci, u boku Angeliny Jolie. Ponadto wcielił się w Bestie w serii X-Men oraz Roberta Harleya w Faworycie Yorgosa Lanthimosa.

Robert Kirkman, autor komiksowego pierwowzoru The Walking Dead, napisał oryginalną historie o Renfieldzie. Autorem scenariusza został Ryan Ridley, który pracował kiedyś nad kreskówką Rick and Morty. Renfielda wyreżyseruje Chris McKay odpowiedzialny za film akcji The Tomorrow War. Producentem wykonawczym zostanie Samantha Nisenboum. Film zostanie wyprodukowany przez zespół filmowy Skybound Entertainment.

Chodź szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, wiadomo że akcja filmu będzie toczyć się we współczesnych czasach.