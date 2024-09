Twórca Reniferka podpisał umowę z Netflixem. Będą mieć pierwszeństwo do jego scenariuszy

fot. Netflix

W miniony weekend Richard Gadd odebrał dwie statuetki Emmy za miniserial Reniferek, który został zainspirowany jego prawdziwymi przeżyciami. Twórca dostał nagrodę w kategoriach Najlepszy scenariusz serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego oraz Najlepszy aktor w serialu limitowanym. Ponadto Reniferek został nagrodzony jako najlepszy serial limitowany lub antologia. Ponadto wspomniana produkcja Netflixa dostała Emmy za najlepszy dobór obsady oraz montaż w serialu limitowanym. Do tego Jessica Gunning za rolę Marthy otrzymała statuetkę dla najlepszej drugoplanowej aktorki.

W związku z ogromnym sukcesem Reniferka, Richard Gadd podpisał wieloletnią umowę z Netflixem na pierwszeństwo do jego przyszłych scenariuszy seriali. Streamer będzie miał prawo jako pierwszy zdecydować, czy chce zekranizować te projekty. Według Deadline tę informację oficjalnie ogłosi Ted Sarandos, jeden z prezesów platformy, na dzisiejszej londyńskiej konwencji The Royal Television Society. Serwis twierdzi, że obie strony zawarły umowę już w zeszłym miesiącu, po tym jak serial zdobył 11 nominacji do Emmy.

Według Deadline HBO również było zainteresowane współpracą z Gaddem, którego nowy odcinkowy dramat Lions wyprodukują BBC Studios i HBO Entertainment. Serial ogłoszono jeszcze przed debiutem Reniferka na Netfliksie.

Richard Gadd tak skomentował nawiązanie współpracy z Netfliksem:

Jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę kontynuować moją twórczą podróż z Netfliksem. Dali mi szansę, gdy nie sprawdziłem się w telewizji, za co zawsze będę im wdzięczny. Z niecierpliwością czekam na kolejne lata z pomysłami Netflixa oraz Tedem, Belą [Bajaria], Anne [Mensah], Peterem [Friedlander] i wszystkimi niesamowitymi pracownikami, którzy pracują w firmie.

