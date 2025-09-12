Nowy zwiastun Resident Evil 9: Requiem. Zobaczcie hotel w którym dzieje się gra
Pojawił się drugi zwiastun oczekiwanego przez fanów Resident Evil 9: Requiem. Całość pokazano w ramach prezentacji Nintendo Direct.
Na początku streama Nintendo Direct, fani serii Resident Evil mogli zobaczyć fragment rozgrywki z nadchodzącej dziewiątej odsłony serii. Capcom pokazał graczom kolejny fragment gameplay'u i cutscenek z zapowiadanego Resident Evil 9: Requiem. Nowy zwiastun pokazuje nam kilka ujęć na Grace, protagonistkę nowej gry, oraz towarzyszących jej postaci. Wśród nich pojawia się tajemniczy człowiek w kapturze z mrocznym głosem, który potencjalnie będzie pełnił rolę antagonisty w grze. Oprócz tego wideo pokazuje nam kolejne fragmenty tajemniczego hotelu po którym gracz będzie mógł się poruszać i wraz z bohaterką prowadzić jej śledztwo.
Resident Evil 9: Requiem - nowy zwiastun
Akcja gry powraca do kultowego Raccoon City, miejsca katastrofy biologicznej, która wstrząsnęła całym światem. Resident Evil Requiem łączy w sobie przerażające elementy horroru psychologicznego z dynamiczną, pełną adrenaliny akcją, którą fani serii tak bardzo kochają.
Dziewiąta główna odsłona kultowej serii survival horrorów Resident Evil zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PlayStation®5, Xbox Series X|S oraz komputerach osobistych.
Resident Evil 9: Requiem - zdjęcia
Źródło: youtube.com
