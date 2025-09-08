Kolejny remake Resident Evil na horyzoncie? Capcom może odświeżyć klasyka z 2000 roku
Fani serii Resident Evil mają powody do radości, bo wygląda na to, że po świetnie przyjętych odświeżonych wersjach klasyków, Capcom celuje w kolejny kultowy tytuł.
Mowa oczywiście o Resident Evil: Code Veronica – grze, która zasługuje na drugie życie bardziej niż jakakolwiek inna odsłona serii. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, plotki i doniesienia na jej temat pojawiają się coraz częściej. Tym razem ich źródłem jest dobrze znany insider Dusk Golem.
Jeśli śledzicie świat gamingu, z pewnością kojarzycie Dusk Golema – osobę, która wielokrotnie udowadniała, że ma wiarygodne źródła informacji w branży. To właśnie on podzielił się najnowszymi, bardzo obiecującymi wieściami. Według jego informacji, prace nad remakiem Resident Evil: Code Veronica postępują w najlepsze i rozwijają się wyjątkowo sprawnie.
Insider sugeruje, że Capcom nie ujawni projektu przed 2026 rokiem. Firma ma natomiast celować w premierę w pierwszym kwartale 2027 roku. Nie jest to jednak jedyny projekt w przygotowaniu – w planach znajduje się również Resident Evil 0.
Źródło: x.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat