Kolejny remake Resident Evil na horyzoncie? Capcom może odświeżyć klasyka z 2000 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Capcom

Mowa oczywiście o Resident Evil: Code Veronica – grze, która zasługuje na drugie życie bardziej niż jakakolwiek inna odsłona serii. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, plotki i doniesienia na jej temat pojawiają się coraz częściej. Tym razem ich źródłem jest dobrze znany insider Dusk Golem.

Jeśli śledzicie świat gamingu, z pewnością kojarzycie Dusk Golema – osobę, która wielokrotnie udowadniała, że ma wiarygodne źródła informacji w branży. To właśnie on podzielił się najnowszymi, bardzo obiecującymi wieściami. Według jego informacji, prace nad remakiem Resident Evil: Code Veronica postępują w najlepsze i rozwijają się wyjątkowo sprawnie.

Insider sugeruje, że Capcom nie ujawni projektu przed 2026 rokiem. Firma ma natomiast celować w premierę w pierwszym kwartale 2027 roku. Nie jest to jednak jedyny projekt w przygotowaniu – w planach znajduje się również Resident Evil 0.