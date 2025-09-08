Reklama
Kolejny remake Resident Evil na horyzoncie? Capcom może odświeżyć klasyka z 2000 roku

Fani serii Resident Evil mają powody do radości, bo wygląda na to, że po świetnie przyjętych odświeżonych wersjach klasyków, Capcom celuje w kolejny kultowy tytuł.
Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
RE Veronica źródło: Capcom
Mowa oczywiście o Resident Evil: Code Veronica – grze, która zasługuje na drugie życie bardziej niż jakakolwiek inna odsłona serii. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, plotki i doniesienia na jej temat pojawiają się coraz częściej. Tym razem ich źródłem jest dobrze znany insider Dusk Golem.

Jeśli śledzicie świat gamingu, z pewnością kojarzycie Dusk Golema – osobę, która wielokrotnie udowadniała, że ma wiarygodne źródła informacji w branży. To właśnie on podzielił się najnowszymi, bardzo obiecującymi wieściami. Według jego informacji, prace nad remakiem Resident Evil: Code Veronica postępują w najlepsze i rozwijają się wyjątkowo sprawnie.

Insider sugeruje, że Capcom nie ujawni projektu przed 2026 rokiem. Firma ma natomiast celować w premierę w pierwszym kwartale 2027 roku. Nie jest to jednak jedyny projekt w przygotowaniu – w planach znajduje się również Resident Evil 0.

Źródło: x.com

Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
