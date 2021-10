Resident Evil - krwawy zwiastun filmowego rebootu. Czuć klimat z oryginalnych gier? [18+]

fot. Sony

Resident Evil: Welcome to Raccon City to reboot popularnej serii, opowiadającej o ludziach przemienionych w zombie. Reżyser produkcji, Johannes Roberts, wyjaśnił że czerpał inspirację z oryginalnych gier, na których została oparta marka. Chciał, by filmowi bliżej było do horroru niż do filmu akcji. Skupił się więc na stworzeniu atmosfery grozy i przywróceniu do życia ikonicznych bohaterów i lokacji. W poniższym zwiastunie można zobaczyć, jak mu się to udało, a także zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu.

Premiera filmu w USA odbędzie się 24 listopada 2021 roku.

Resident Evil: Welcome to Raccon City - zwiastun

Resident Evil - fabuła filmowego rebootu

Resident Evil: Welcome to Raccon City postara się być wierne oryginalnym grom. Akcja produkcji będzie rozgrywać się w 1998 roku. Film wyjaśni sekrety Spencer Mansion i Raccoon City, w którym rozprzestrzenia się wirus zamieniający ludzi w zombie. Sprawą zajmie się specjalna jednostka policji miasta, która nazywa się S.T.A.R.S.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccon City - obsada filmu

W obsadzie pojawią się znajome twarze z pierwszych gier Resident Evil: Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy, Tom Hopper jako Albert Wesker, Nathan Dales jako Brad Vickers, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine i Robbie Amell jako Chris Redfield. Poza nimi zagrają też Neal McDonough i Donal Logue.