Mortal Kombat - Ed Boon zdradza, jak powstał słynny atak Scorpiona

fot. WBIE

Pierwsza część Mortal Kombat zadebiutowała w 1992 roku i w momencie premiery robiła spore wrażenie. Duża w tym zasługa zastosowanej technologii: twórcy nagrywali aktorów wykonujących ruchy i ciosy, a następnie przenosili ich wizerunki do gry. Po niemal 30 latach Ed Boon, ojciec marki, postanowił podzielić się zakulisowymi materiałami, które dokumentują powstawanie jednego z najsłynniejszych ataków w historii serii, czyli rzutu włócznią przez Scorpiona.

Boon opublikował wideo, w którym pokazuje, jak ruch ten wykonywał Daniel Pesina, aktor udzielający swojego wizerunku Scorpionowi. Zdradza on też, że animacja musiała być jednocześnie szybka, ale przy tym prosta, złożona zaledwie z kilku klatek. By oszczędzić pamięć, twórcy postanowili nie nagrywać też żadnych reakcji przeciwników na włócznię Scorpiona i zamiast tego wykorzystali istniejące już animacje.

https://twitter.com/noobde/status/1447966875523162121

Dwa dni później na profilu Eda Boona pojawiły się kolejne tweety, tym razem dotyczące nagrania samej kwestii "get over here!", którą nagrał...sam Boon. Co więcej jego głos wykorzystywany był także w późniejszych odsłonach, co dało mu miejsce w Księdze Rekordów Guinessa.

https://twitter.com/noobde/status/1448718615935688709