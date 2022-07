Resident Evil - Netflix opublikował nowy klip. Albert Wesker we krwi psa

fot. Netflix

Netflix podzielił się nowym klipem do serialu aktorskiego Resident Evil, opartego na kultowej serii gier. Filmik na YouTubie jest zatytułowany The Weskers Cover Their Tracks. Widać na nim Alberta Weskera z roztrzęsionymi córkami. Mężczyzna instruuje je jak wydostać się z budynku, następnie widać, jak rozsmarowuje na sobie krew psa.

Produkcja ma dwa plany czasowe, a nowy klip wydaje się rozgrywać w 2022 roku, w New Raccoon City. Zobaczcie sami.

Resident Evil - nowy klip od Netflixa

W Alberta Weskera wciela się Lance Reddick. Na poniższym materiale wideo możemy zobaczyć, jak bohater zanurza ręce w krwi martwego psa, a potem rozsmarowuje je sobie na twarzy i koszulce. Jedna z jego córek wydaje się ranna.

Resident Evil - fabuła serialu aktorskiego

Na pierwszym planie czasowym siostry Jade i Billie Wesker wprowadzają się do stworzonego przez korporację New Raccoon City. Odkrywają mroczną tajemnicę, którą skrywa obiekt. Wiele lat później, w 2036 roku, Ziemia jest już opanowana przez krwiożercze potwory. Po raz kolejny spotykamy Jade Wesker, która tym razem walczy o przetrwanie pośród przerażających stworów.

Resident Evil

Resident Evil - obsada serialu Netflixa

W produkcji wystąpią: Lance Reddick jako Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti i Turlough Convery.

Resident Evil - premiera 14 lipca na Netflixie.