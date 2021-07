Resident Evil Re:Verse z ogromnym opóźnieniem. Kiedy zagramy?

fot. Capcom

Resident Evil Re:Verse to sieciowy moduł, który początkowo miał zadebiutować wraz z Resident Evil: Village, a więc w maju tego roku. Później zdecydowano się premierę przesunąć na okres wakacyjny, by wprowadzić zmiany i poprawki po tym, jak testy gry spotkały się raczej z umiarkowanie pozytywnymi opiniami ze strony graczy. Okazuje się jednak, że i ten termin jest już nieaktualny i na debiut trzeba będzie poczekać dużo dłużej.

W mediach społecznościowych poinformowano, że Resident Evil Re:Verse trafi do graczy dopiero w 2022 roku. Czas ten ma być wykorzystany przez zespół do stworzenia jak najlepszego doświadczenia dla graczy. Więcej informacji oraz konkretną datę mamy poznać w przyszłości.

Jednocześnie twórcy mają radę i sugerują, by osoby, które zakupiły fizyczne wydanie Village nie zgubiły kodu do Re:Verse lub już teraz dodały go do swojego konta, by być gotowym na przyszłoroczną premierę.