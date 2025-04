Wyciek nowego zwiastuna do The Mandalorian & Grogu. Data premiery, syn Jabby i wiele więcej!

fot. materiały prasowe

Trwa obecnie Star Wars Celebration w Tokio w Japonii. Ujawniono nowe szczegóły dotyczące kilku kolejnych filmów ze świata Gwiezdnych Wojen, ale fanów serialowego zakątka uniwersum na pewno zaciekawi najbardziej zwiastun do The Mandalorian & Grogu. To produkcja kontynuująca wątki z serialu, lecz na wielkim ekranie. W roli głównej powraca oczywiście Pedro Pascal, którego Din Djarin nadal będzie podróżować u boku uroczego malca obdarzonego Mocą.

Wydarzenia z filmu mają rzekomo prowadzić bezpośrednio do kolejnej kinowej produkcji spod ręki Dave'a Filoniego, która byłaby zwieńczeniem serialowego uniwersum Mandoverse i prawdopodobnie czerpałaby inspiracje z kultowej historii Dziedzic Imperium.

The Mandalorian & Grogu - wyciek nowego zwiastuna

W sieci pojawił się wyciek zwiastuna nadchodzącego filmu. Obejrzyjcie go, póki możecie!

Nowe Gwiezdne Wojny zapowiedziane! Tytuł, data premiery, szczegóły i Ryan Gosling!

Zgodnie z informacjami podanymi pod koniec zwiastuna, a także opublikowanymi oficjalnie w ramach krótkiego wideo, The Mandalorian & Grogu zadebiutuje w kinach 22 maja 2026 roku.

The Mandalorian & Grogu - pierwsze spojrzenie na syna Jabby

Pod koniec zwiastuna widać też przedstawiciela rasy Hutt. Będzie to Rotta, syn Jabby, któremu głosu udzielić ma Jeremy Allen White.

The Mandalorian & Grogu - Din Djarin bez hełmu

Portal Screen Rant opublikował też zdjęcie przedstawiające Pedro Pascala w roli Din Djarina. Zostało ono zaprezentowane publiczności podczas Star Wars Celebration. Można wyciągnąć z niego kilka wniosków. Po pierwsze - wbrew plotkom Pedro Pascal może faktycznie uczestniczyć w produkcji filmu, a nie tylko udzielać głosu, co podejrzewano w sieci. Po drugie - wygląda na to, że Din Djarin nie przejmuje się już tak bardzo łamaniem zasad i częściej zdejmuje hełm.

Post udostępniony przez Screen Rant (@screenrant)

Screen Rant zapytało również aktora o to, czy jego bohater będzie częściej bez hełmu w trakcie trwania filmu. Oto, co odpowiedział:

Mam nadzieję, naprawdę. Wiem wszystko, co można wiedzieć, ale o niczym nie powiem, bo chcę, żebyście tego doświadczyli. Chcę, żeby wszyscy doświadczyli niesamowitych niespodzianek, które mamy w rękawie. To najlepszy film przygodowy, jaki został zrobiony. Naprawdę tak myślę.

Wszystkie nowe informacje o The Mandalorian & Grogu

