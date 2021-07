The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD - udany remaster czy porażka? Oceny już w sieci

fot. Nintendo

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD to odświeżona wersja gry, która oryginalnie zadebiutowała w 2011 roku na konsoli Nintendo Switch. Produkcja łączyła klasyczną, znaną z wcześniejszych odsłon serii rozgrywkę z zupełnie nowymi elementami, takimi jak sterowanie ruchowe, które wykorzystywano do poruszania mieczem i tarczą. Teraz, po niemal 10 latach od premiery, remaster trafia na Nintendo Switch. Czy warto się z nim zapoznać? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą recenzje, które pojawiły się w sieci.

Aktualnie gra ma średnią ocen na poziomie 83/100 w serwisie Opencritic przy 44 głosach krytyków. Chwalone są przede wszystkim pozornie małe poprawki, które wbrew pozorom w dużym stopniu wpływają na przyjemność płynącą z rozgrywki. Wśród nich wymieniono m.in. dodanie autozapisu czy możliwości pomijania scenek przerywnikowych. Recenzenci są też zadowoleni z oprawy graficznej, która dzięki zastosowanej stylistyce nie tylko nie zdążyła się bardzo zestarzeć, to jeszcze została delikatnie podciągnięta i wygląda lepiej, zarówno na ekranie konsolki, jak i telewizora. Dużym plusem jest też możliwość zabawy bez korzystania z funkcji ruchowych, dzięki czemu można cieszyć się tą produkcją również w trybie przenośnym, choć według niektórych osób, do takiego rozwiązania trzeba się przyzwyczaić.

Wybrane oceny z zachodnich serwisów:

God is a Geek - 9,5/10

HobbyConsolas - 94/100

Game Informer - 8/10

Destructoid - 8/10

TheSixthAxis - 8/10

GameSpot - 7/10

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD zadebiutuje 16 lipca, wyłącznie na Nintendo Switch, a już teraz możecie obejrzeć premierowy zwiastun gry.