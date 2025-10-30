fot. Capcom

Od pewnego czasu wiadomo, że Resident Evil: Requiem trafi nie tylko na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale również na Switcha 2. Współpraca firm Capcom i Nintendo jednak na tym się nie kończy, ponieważ zapowiedziano, że gracze będą mogli zdobyć również Pro Controllera inspirowanego nadchodzącą produkcją, a nawet… figurkę Amiibo przedstawiającą Grace Ashcroft.

Kontroler do Nintendo Switch 2 z motywem graficznym z Resident Evil Requiem trafi do sprzedaży w dniu premiery gry, czyli 27 lutego 2026 roku. Na figurkę, której wygląd nie został jeszcze ujawniony, poczekamy nieco dłużej — do lata przyszłego roku.

Zapowiedziano również współpracę z Epic Games. Osoby, które zakupią pecetową wersję gry w Epic Games Store, otrzymają cyfrowe dodatki w Fortnite, w tym strój Grace.

Resident Evil Requiem - dostępne edycje gry

Nowa odsłona kultowej serii survival horrorów trafi na rynek w trzech wydaniach: standardowym, Digital Deluxe oraz fizycznym Deluxe.

Cyfrowa edycja Deluxe Resident Evil Requiem zawierać będzie:

pięć dodatkowych kostiumów, w tym strój Lady Dimitrescu dla Grace;

dwa dodatkowe filtry obrazu;

dwa amulety;

cztery skórki broni;

pakiet audio Racccoon City Classic;

pakiet Listy z 1988 roku.

W skład fizycznej wersji Deluxe wejdzie cała powyższa zawartość, a także steelbook i karta soczewkowa.