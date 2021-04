Resident Evil, Venom 2 i Mortal Kombat - nowe daty premier w USA

fot. materiały prasowe

Nowe daty premier dla kilku filmów to bardziej delikatne korekty, niż duże zmiany. Największą zmianę notuje film Resident Evil: Welcome to Raccon City, czyli reboot serii opartej na grze. Nowa data premiery to 24 listopada 2021 roku. Producenci byli zmuszeni do tej decyzji przez Disneya, który wprowadził im konkurencję w postaci superprodukcji Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Warner Bros. podjął decyzję o opóźnieniu amerykańskiej premiery Mortal Kombat o tydzień. Wszystko po to, aby dać więcej przestrzeni dla widowiska Godzilla kontra Kong. Innymi słowy studio nie chciało, by ich dwa filmy wzajemnie ze sobą konkurowały.

O siedem dni przesunięto także film Venom 2, czyli nowa data premiery światowej to 24 września 2021 roku. To oznacza, że film wejdzie na amerykańskie ekrany dwa tygodnie przed Diuną. Zobaczymy, czy ta decyzja wpłynie na dalsze korekty w kalendarzu.

Ustalono też datę premiery dla tajemniczego Demonic w reżyserii Neilla Blomkampa, twórcy Dystryktu 9. Jest to 20 sierpnia 2021 roku. Reżyser nakręcił ten film w tajemnicy podczas pandemii koronawirusa. Opis mówi o kobiecie, która wypuszcza straszliwe demon. Wywodzą się one z rysy na relacji matki z córką, która trwała od dekad. Więcej informacji nie ujawniono.

Wszystkie daty premiery w Polsce zależne są od rozwoju sytuacji z pandemią koronawirusa i potencjalnego otwarcia kin.