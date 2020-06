Resident Evil: Village już oficjalnie. Zwiastun przeraża - zobacz sam

Capcom

Resident Evil: Village, czyli ósma część tej kultowej serii horrorów, to kolejna gra, której nie udało się utrzymać w tajemnicy przed oficjalną zapowiedzią. W sieci już jakiś czas temu pojawiały się przecieki sugerujące, że tytuł ten będzie zdecydowanie odchodził od korzeni serii. Potwierdzono to podczas eventu The Future of Gaming. Debiutancki zwiastun przedstawia tytułową wioskę, a także tajemniczy, mroczny zamek. Widać także, że na drodze bohaterów tym razem staną wspominane w plotkach wiedźmy i wilkołaki.

Całość jest zdecydowanie inna od poprzedniczek, ale materiałowi nie można odmówić wyjątkowej, mrocznej i niepokojącej atmosfery, która wręcz wylewa się z ekranu. Wideo zapowiada też powrót znanych postaci. Zobaczcie sami.

Na premierę Resident Evil: Village nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Gra ma trafić na rynek już w styczniu 2021 roku.