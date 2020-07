Resident Evil: Village będzie straszył na PlayStation VR? Te plotki na to wskazują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Capcom

Nadchodząca gra Resident Evil: Village ma być, podobnie jak Resident Evil 7, tytułem z widokiem z pierwszej osoby. To z kolei jest pierwszym krokiem ku temu, aby gra otrzymała wsparcie technologii VR. To wsparcie - jeśli wierzyć plotkom - już zostało zapewnione ze strony Sony.

Wedle nieoficjalnych informacji Capcom jest już podobno gotowy, by promować nadchodzącą grę jako horror, który wykorzysta możliwości oferowane przez wirtualną rzeczywistość. Wydawca ma jednak wstrzymywać się z ujawnieniem tego do czasu, aż Sony nie zdecyduje się na oficjalne ujawnienie tej pozycji w VR. Może to oznaczać, że podobnie jak w przypadku poprzedniej części, tak i tym razem będzie to dodatkowa zawartość dostępna wyłącznie na urządzeniach japońskiej firmy - w tym przypadku PlayStation 5.