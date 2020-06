Marvel's Spider-Man: Miles Morales – nowy Pajączek na PS5! Zobacz zwiastun gry

SIE

Sony zaskoczyło i event Future of Gaming rozpoczął się od naprawdę mocnego uderzenia. Na start zaserwowano pierwszy zwiastun gry Marvel Spider-Man: Miles Morales na PS5. Materiał jest krótki, ale nie można odmówić mu efektowności.

Na ten moment nie wiemy jednak zbyt wiele. Gra ma jednak zadebiutować jeszcze w tym roku, prawdopodobnie na premierę PlayStation 5. To zaś może sugerować, że będzie to produkcja o nieco mniejszej skali od poprzedniczki, być może coś na kształt samodzielnego rozszerzenia, tak jak inFAMOUS First Light.