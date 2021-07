Resident Evil: Village ze znakomitą sprzedażą. Capcom chwali się wynikami

Capcom

Gra Resident Evil: Village, czyli kolejna odsłona popularnej serii survival-horrorów od firmy Capcom trafiła do 4,5 miliona nabywców - uwzględniono w tym zarówno fizyczne wydania, jak i cyfrowe wersje. To wynik o pół miliona lepszy od remake'u Resident Evil 2 oraz o okrągły milion więcej niż w przypadku Resident Evil 7. Japońska firma ma więc powody do zadowolenia, a gracze mają nadzieje, że taki rezultat przyczyni się do kontynuowania wątków zawartych w Village - czy to w formie fabularnych dodatków, czy też sequela.

To pokazuje, że eksploracja zamczyska Lady Dimitrescu i okolic cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy, a model prowadzenia rozgrywki z widokiem z oczu bohatera (wprowadzony w siódmej części) zyskał przychylność. Sama zaś liczba sprawiła, że najnowsza odsłona cyklu uchodzi na jedną z najszybciej sprzedających się gier w historii marki.