Street Fighter 6 oficjalnie zapowiedziany. Zobaczcie pierwszy teaser gry

Capcom

Na stronie Capcomu jakiś czas temu pojawiło się odliczanie, które ustało dopiero dzisiejszego ranka. Po jego zakończeniu gracze mogli zobaczyć nowy teaser Link not found, czyli nowej odsłony popularnej serii bijatyk od japońskiej firmy. Wiele osób podejrzewało, że doczekamy się właśnie tej zapowiedzi, bo ogłoszenie zbiegło się w czasie z finałami Capcom Pro Tour oraz 35-leciem istnienia marki.

Krótki materiał wideo zapowiadający nadchodzącą odsłonę cyklu przedstawia Ryu, który krzyżuje pięsci z Lukiem, 45. i zarazem ostatnim wojownikiem, który dołączył do Street Fighter 5 po premierze. Wygląda na to, że w kontynuacji będzie miał on więcej do powiedzeniea.

Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale nie będzie to zbyt długie oczekiwania. Capcom zapowiada, że nowe informacje pojawią się jeszcze tego lata.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.