Resident Evil: Village - premierowy zwiastun. Zaproszenie do pięknego i przerażającego świata

fot. Capcom

Resident Evil: Village to najnowsza odsłona popularnej serii survival-hororrów od firmy Capcom. Gracze ponownie wcielą się tu w rolę Ethana Wintersa, bohatera, którego wprowadzono w siódmej części. Tym razem wybierze się on do tytułowej wioski w poszukiwaniu swojej córki, Rose. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa wiele tajemnic i pełne jest niepokojących postaci i wielu niebezpieczeństw.

Z okazji debiutu na rynku do sieci trafił premierowy zwiastun tej produkcji. Krótki, trwający zaledwie pół minuty zwiastun stawia na mroczną atmosferę, choć nie sposób nie zgodzić się z twórcami, którzy w opisie pod filmem nazwali tytułową wioskę jednocześnie "piękną i przerażającą".

Resident Evil: Village dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.