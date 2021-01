Resident Evil: Village – ile wzrostu ma wysoka kobieta ze zwiastunów? Ktoś to obliczył

Capcom

Do premiery Resident Evil: Village pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale tytuł ten już teraz wzbudza spore emocje. Związane są one nie tylko z ostatnimi materiałami, w tym fragmentem rozgrywki, zwiastunem i wersją demo, ale też jedną z postaci, która przewija się na ekranach. Mowa o niejakiej Lady Dimitrescu, która od pierwszego wystąpienia w zwiastunie skradła serca wielu internautów. O kobiecie nie wiemy jak na razie niemal nic, poza jednym – jest wyjątkowo wysoka. Ash Parrish z serwisu Kotaku postanowiła ustalić jej wzrost i podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w artykule.

By tego dokonać, Parrish wykorzystała informację skryte w wersji demonstracyjnej zatytułowanej Maiden. Kobieta obserwowała m.in. meble i znajdujące się w wirtualnej lokacji książki i na tej podstawie wywnioskowała, że będący miejscem akcji zamek wybudowany został w XV wieku. Później wystarczyło już tylko przekopać internet w poszukiwaniu zdjęć XV-wiecznych drzwi, podobnych do tych, przez które w pewnym momencie dema przechodzi Lady Dimitrescu. Na tej podstawie autorka z Kotaku ustaliła, że tajemnicza kobieta ma... około 244 cm wzrostu.

Czy obliczenia te są zgodne z tym, co przygotowali twórcy? Być może przekonamy się o tym po premierze pełnej wersji gry, którą zaplanowano na 7 maja. To właśnie tego dnia Resident Evil: Village trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.