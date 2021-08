Resident Evil - zdjęcia z filmowego rebootu. Są Jill Valentine, Chris Redfield i Albert Wesker

fot. Capcom

Sony szykuje widowisko Resident Evil: Welcome to Raccon City, które będzie rebootem popularnej serii opartej na grach wideo. Jednak tym razem twórcy mają dać nam widowisko znacznie wierniejsze oryginałowi, niż to miał0 miejsce w przypadku cyklu produkcji z Milą Jovovich w roli głównej. W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z filmu, które przedstawiają między innymi głównych bohaterów projektu, wśród nich Jill Valentine, Chrisa Redfielda oraz Alberta Weskera. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Akcja produkcji dzieje się w znanym z gier Raccoon City w 1998 roku. W mieście rozprzestrzenia się wirus, który zamienia ludzi w zombie. Do zbadania sprawy zostaje wysłany oddział S.T.A.R.S., specjalna jednostka policji miasta.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

W filmie grają Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine, Robbie Amell jako Chris Redfield, Tom Hopper jako Albert Wesker, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy i Neal McDonough jako William Birkin.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - premiera filmu w USA 24 listopada.