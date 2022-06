Return to Monkey Island - zobaczcie zwiastun z rozgrywką. Twórcy stawiają na specyficzną grafikę

fot. Devolver Digital

Return to Monkey Island doczekało się nowego zwiastuna i tym razem jest to całkiem konkretny materiał, w którym dostaliśmy możliwość zapoznania się z fragmentami rozgrywki. W dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z klasyczną przygodówką point and click w starym stylu, ale tym razem twórcy zdecydowali się poeksperymentować z oprawą graficzną i postawili na specyficzny styl, który mocno odstaje od poprzednich odsłon. Można spodziewać się, że taka zmiana nie wszystkim przypadnie do gustu - pierwsze głosy krytyki można znaleźć w sekcji komentarzy pod trailerem.

Return to Monkey Island - zwiastun z rozgrywką

Premiera Return to Monkey Island zaplanowana została na 2022 rok, ale jak na razie nie poznaliśmy żadnego konkretnego terminu. Gra jak na razie oficjalnie zmierza na PC oraz Nintendo Switch, choć nie można wykluczyć, że z czasem doczekamy się także portów na konsole Sony i Microsoftu.

Return to Monkey Island