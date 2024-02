Reżyser Znachora przygotowuje nowy film dla Netflixa

Fot. TVN/Mirosław Sosnowski

Reklama

Jak udało nam się ustalić, reżyser Michał Gazda, który ostatnio nakręcił dla amerykańskiej platformy streamingowej Netflix nową ekranizację książki autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Znachor z Leszkiem Lichotą w tytułowej roli, pracuje nad nowym projektem. Będzie to film pod roboczym tytułem Napad opowiadający o skoku na bank w latach 90., który bardzo szybo zamienia się w tragedię, mocno odbiegając od tego, co zaplanowali sobie przestępcy. Tak jak poprzednia produkcja Gazdy, ta również powstanie dla Netflixa. Nie wiemy jeszcze, kto znajdzie się w obsadzie filmu.

Ogłoszono też ostatnio, że reżyser przygotuje pierwszy polski serial oryginalny dla platformy SkyShowtime. Będzie to ekranizacja eko-kryminału Śleboda Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Główną bohaterką serialu będzie Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, która jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje tam jednak zwłoki. Zmasakrowane ciało z Doliny Suchej Wody należy do starego górala Jana Ślebody. Jego historia wiedzie ku wstydliwie skrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze zbrodni, które zdają się być karą za stare grzechy. Anka i tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń starają się odkryć, kto zabija w Murzasichlu i dlaczego krwią ofiar maluje swastykę. Premiera serialu jest wstępnie przewidywana na 2025 rok.