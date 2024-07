Reżyserka potwierdza kolejne powiązanie Rodu smoka z Grą o tron. Mówi o cameo [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Reklama

W ostatni poniedziałek pojawił się 3. odcinek 2. sezonu Rodu smoka. Zgodnie z tradycją po premierze wypowiedziała się reżyserka tego odcinka, czyli Geeta Vasant Patel.

Ród smoka - reżyserka o smoczych jajach

W scenie, w której Rhaena ma wyruszyć w bezpieczne miejsce z synami Rhaenyry, mogliśmy zobaczyć skrzynię z czterema smoczymi jajami. Po premierze odcinka wielu fanów spekulowało, że trzy z tych jaj, to w rzeczywistości te same, z których później wykluły się smoki Daenerys Targaryen w Grze o tron. Teraz zostało to potwierdzone przez reżyserkę:

To są jaja Daenerys. Wszyscy, którzy pracują nad tym serialem są ogromnymi fanami Gry o tron, dlatego kręcenie tej sceny było niezwykle ekscytujące.

Ród smoka - wytłumaczenie ostatniej sceny

Wiele zamieszania w sieci wywołała też scena z końcówki odcinka, kiedy to Rhaenyra przemyka się do Królewskiej Przystani i spotyka z Alicent Hightower. Co na ten temat miała do powiedzenia reżyserka?

Rhaenyra udała się tam, żeby zapytać: "Czy mój ojciec mnie kochał? Czy mnie okłamał?" Na tym polegał ten moment. Wiesz, że będzie wojna, ponieważ żadna z nich nie jest w stanie odpuścić. To jest szczególnie zasadne w przypadku Rhaenyry, która w przeszłości już szukała kompromisów. Chociaż w tym momencie, przynajmniej moim zdaniem jako fanki, zaczęło w niej rosnąć ego.

Ród smoka - reżyserka na temat cameo

Nie da się również zapomnieć o cameo, które miało miejsce w tym odcinku. Podczas jednej ze scen w zamku Harrenhal, w którym pojawił się Daemon Targaryen, do roli młodej księżniczki Rhaenyry powróciła Milly Alcock z 1. sezonu serialu. Jest to jedynie iluzja, która przemawia do sumienia Daemona i pokazuje jego słabości oraz poczucie winy.

To wtedy po raz pierwszy Daemon czuje, że zrobił coś źle. Po raz pierwszy zastanawia się nad tym, co zrobił, choć od początku ciął ludzi na lewo i prawo. Pierwszy raz widzimy go czującego wyrzuty sumienia i żal. Widzimy, że coś czuje. [...] Matt powtarzał tę scenę wielokrotnie, aż w pewnym momencie Milly na niego spojrzała, a jego oblicze się złamało. Zobaczyłam łzy w jego oczach i jak drżą mu ręce. Wtedy i ja i reszta ekipy poczuliśmy łzy w oczach. Już nie chodziło o sam Ród smoka, ale to poczucie winy, gdy skrzywdziło się kogoś i bardzo się tego żałowało.