Rick and Morty - premiera 5. sezonu serialu w Polsce w HBO GO! Poznaj szczegóły

screen z YouTube

Kultowy już serial animowany Rick and Morty powraca z kolejnym, 5. sezonem, który dostępny będzie w Polsce wyłącznie w HBO GO. Wraz z premierą najnowszej serii do serwisu dodane zostaną także wszystkie poprzednie cztery odsłony. Premiera produkcji zaplanowana została na 21 czerwca.

Rick and Morty to wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim, śledzący losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Rick Sanchez mieszka z rodziną swojej córki Beth i nieustannie zabiera ją, swojego zięcia Jerry’ego, wnuczkę Summer i wnuka Morty'ego na międzygalaktyczne eskapady.

Na wszystkich fanów serialu z całego świata z okazji premiery nowego sezonu czeka masa atrakcji związanych z Rickiem i Mortym. 20 czerwca będzie prawdziwym międzygalaktycznym świętem pod nazwą RICK AND MORTY DAY, w ramach którego fani będą mieli dostęp materiałów zakulisowych, wielu zapowiedzi, czy niespodzianek w social mediach.