Ricky Gervais i jego reakcja na nagrodę Złotych Globów: "K**wa, wygrałem". Ten stand-up wzbudzał kontrowersje

fot. materiały prasowe Netflix

Reklama

Chociaż stand-up Armageddon był kontrowersyjny, wciąż został doceniony na 81. ceremonii wręczania nagród Złotych Globów. Tym samym Ricky Gervais pokonał innych nominowanych - Chrisa Rocka, Trevora Noah, Amy Schumer, Sarah Silverman oraz Wandę Sykes. Co ciekawe, twórca Biura był pewien, że nie wygra.

Złote Globy 2024 - reakcja Ricky'ego Gervaisa na nagrodę

Gervais nie krył pozytywnego zaskoczenia na X (Twitterze):

- Ku**a, wygrałem!

I fucking won! pic.twitter.com/qi7np1J6KQ — Ricky Gervais (@rickygervais) January 8, 2024 ROZWIŃ ▼

Armageddon to stand-up Netfliksa, w którym Gervais porusza tematykę końca ludzkości, politycznej poprawności, rodzinnych ślubów, pogrzebów oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Komik przekracza w nim granice tabu, jednocześnie wygłaszając kontrowersyjne opinie.

Produkcja została głośno skrytykowana za skecz o nieuleczalnie chorych dzieciach. Gervais mówi w nim, że podczas kręcenia filmów dla fundacji Make-A-Wish nie wpada do szpitali i nie mówi "Obudź się, łysy" do osób chorych na raka. To doprowadziło do stworzenia petycji w celu jego usunięcia z platformy streamingowej. Komik określił to oburzenie jako "fałszywą obrazę".

- Dosłownie mówię w dowcipie, że tego nie robię. Jednak ludzie reagują. Nie analizują tego. Czują coś - na tym polega obraza. Dlatego stwierdzenie "Jestem urażony" nie ma za bardzo sensu. Co chcesz, żebym zmienił?