Ridley Scott o Gladiatorze 2: to najlepszy film, jaki zrobiłem. Nowe zdjęcia

W rozmowie z Empire legendarny Ridley Scott mówi z całkowitą pewnością siebie: to najlepszy film, jaki zrobiłem. Po wypowiedzeniu tych słów zgodził się jednak z dziennikarzem, że zrobił kilka dobrych filmów, więc ostatecznie przyznał, że Gladiator 2 jest jednym z najlepszych. Obiecuje, że widowisko dostarczy widzom oczekiwaną brutalną akcję.

Gladiator 2 - nowy bohater

Paul Mescal gra główną rolę Lucjusza, którego poznaliśmy w pierwszej części. Wówczas był dzieckiem, oglądającym Maximusa na arenie. Teraz jest dorosłym mężczyzną, który sam na nią wkracza. Przyznaje, że jako aktor zawsze miał ambicję, by zagrać w czymś wymagającym fizycznej aktywności.

- Gdy przyszła propozycja tej roli, pomyślałem sobie: "To coś, czego nikt, kto widział moje filmy, nigdy by po mnie nie oczekiwał”.

Zapowiadam że gdy dochodzi do walki i akcji, to coś, co będzie zapierać dech widzom. Zapowiada, że zobaczymy zmęczenie walczących, a wszystko ma być bardziej brutalne niż część pierwsza.

Gladiator 2 - premiera jesienią 2024 roku

