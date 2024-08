Najlepsze postaci z serii Obcy. Na 1. miejscu mogła być tylko jedna osoba

fot. 20th Century Fox

W ostatni weekend w kinach zadebiutowała kolejna, nowa część z serii Obcy, pod tytułem Obcy: Romulus. Film nie tylko otrzymał pozytywne recenzje od krytyków i publiczności, ale też w weekend otwarcia zarobił duże pieniądze i zrzucił z 1. miejsca Deadpool & Wolverine. To pokazuje, że zainteresowanie marką, która w ostatnich latach miała pewne problemy, jest nadal obecne.

Powodów, przez które ludzie na całym świecie kochają Obcego i przerażającego ksenomorfa, jest wiele. Oryginał w reżyserii Ridleya Scotta zrewolucjonizował podejście przyszłych twórców do gatunku kosmicznego horroru. Pokazał nową bestię, której nikt nie znał, a każdy się zaczął bać. Zamknięcie wszystkiego w ciasnej przestrzeni w kosmosie, gdzie "nikt nie usłyszy naszego krzyku", było świetnym zabiegiem, który dodawał poczucia klaustrofobii. Seria miała swoje wzloty i upadki. Nie wszystkie części, szczególnie te z ostatnich lat, przypadły do gustu wiernym fanom dwóch pierwszych filmów, które do dziś są uznawane nie tylko za najlepsze z serii, ale też jedne z najlepszych produkcji science fiction w historii. Ksenomorf przeszedł już do historii jako legendarna, przerażająca kreatura, która wielu osobom spędzała sen z powiek.

To wszystko jednak nie udałoby się gdyby nie barwne, charakterystyczne postaci, którym chciało się kibicować w trakcie ich zmagań przeciwko ksenomorfom. Przygotowaliśmy dla Was ranking postaci ze wszystkich dotychczasowych filmów z serii Obcy z pominięciem najnowszego Obcy: Romulus. Ranking został sporządzony na podstawie wyborów internautów.

Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]