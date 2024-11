Jaki nowy film ma w planach Ridley Scott? Reżyser opowiada o przyszłym projekcie

materiały prasowe

Choć do premiery Gladiator 2 jeszcze kilka dni, Ridley Scott już zapowiada kolejny projekt, nad którym będzie pracował. Jednym z następnych dzieł reżysera ma być adaptacja książki postapo The Dog Stars, a główną rolę ponownie miałby zagrać Paul Mescal. Zdjęcia do filmu miałyby ruszyć przyszłą wiosną, po teatralnym występie Mescala w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem na Broadwayu.

Ridley Scott rozważał kilka możliwości jako swoje przyszłe dzieło, w tym film o grupie muzycznej Bee Gees dla studia Paramount. Będzie to prawdopodobnie jego kolejny projekt, który zrealizuje jesienią 2025 roku, kontynuując swoje nieustanne tempo pracy.

The Dog Stars - fabuła

The Dog Stars osadzone jest w niedalekiej przyszłości, w której nieznana pandemia zniszczyła amerykańskie społeczeństwo. Cywilny pilot prowadzi samotne życie na opuszczonej bazie lotniczej w Kolorado, w towarzystwie swojego psa i twardego byłego marinesa. Mężczyźni zupełnie do siebie nie pasują, ale polegają na sobie, by odpierać ataki wędrujących najeźdźców. Kiedy przez radio dochodzi do przypadkowej transmisji, głos budzi w pilocie nadzieję, że gdzieś poza ich ściśle kontrolowanym obszarem istnieje lepsze życie. Ryzykując wszystko wyrusza, przekraczając punkt z którego nie ma już odwrotu, i podąża za szlakiem przerywanego sygnału.