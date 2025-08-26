Reklama
Świat Dysku Terry'ego Pratchetta: tak prezentuje się drugi omnibus o Rincewindzie

Już jesienią ukaże się kolejne zbiorcze wydanie przygód maga Rincewinda na Świecie Dysku. Zobaczcie jak prezentuje się książka i poznajcie jej zawartość. 
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Prószyński i s-ka 
fantasy omnibus rincewind Świat Dysku terry pratchett
Rincewind. Tom 1 Prószyński i S-ka
Wydawnictwo Prószyński i S-ka kontynuuje wydawanie powieści ze Świata Dysku w nowej formie. Oprócz regularnych premier pojedynczych tomów w twardych oprawach z nowymi grafikami okładkowymi ma też ofertę dla zagorzałych kolekcjonerów.

Nie tak dawno temu do sprzedaży trafił pierwszy omnibus powieści Terry'ego Pratchetta zawierający trzy pierwsze powieści, których głównym bohaterem jest tchórzliwy i fajtłapowaty mag Rincewind. Teraz wydawnictwo idzie za ciosem i prezentuje zapowiedź kolejnego zbiorczego wydania. Rincewind. Tom 2 to kolejne powieści z udziałem tego bohatera. 

Drugi tom zamyka cykl książek poświęconych nieudolnemu magowi. Znajdą się w nim następujące powieści: Eryk, Ciekawe czasy, Ostatni kontynent i Niewidoczni Akademicy.

Premiera książki Rincewind. Tom 2 została zaplanowana na 28 października. Książka będzie liczyć 1064 strony.

Rincewind. Tom 2 - wygląd książki

Rincewind. Tom 2 - okładka

Rincewind. Tom 2
Źródło: Prószyński i S-ka
Rincewind. Tom 2 - opis książki

Eryk

Słyszeliście o Fauście…
To jest Eryk.
Istnieje pewna różnica.

Eryk ma czternaście lat, mieszka na legendarnym i magicznym świecie Dysku, a także jest pierwszym w historii hakerem demonologii. Na szczęście nie udało mu się wywołać żadnych demonów, wywołał za to Rincewinda (najbardziej niekompetentnego maga w uniwersum) oraz Bagaż (najniebezpieczniejszy sprzęt podróżny na świecie). Kiedy Eryk wypuszcza ich na niczym niechroniony świat, oczekuje, że Rincewind spełni trzy jego życzenia.

Wiecie przecież. Standardowa trójka. Żyć wiecznie, panować nad światem, spotkać najpiękniejszą kobietę w historii. Właściwie to proste…

Dryfowanie u zarania Czasu, zmiana przyszłości i spotkanie z najbardziej kłopotliwym bogiem historii to zaledwie początek. Stworzenie życia na Dysku to drobnostka. Ponieważ Rincewind trafia w końcu do Piekła. Dosłownie. A ono nigdy już nie będzie takie jak dawniej.

Ciekawe czasy

„Obyś żył w ciekawych czasach” – starożytna klątwa.

Kiedy kurierski albatros przybywa z żądaniem przysłania „Wielkiego Maga”, Rincewind zostaje wezwany do trapionego niepokojami Imperium Hongów, Sungów, Fangów, Tangów i McSweeneyów, gdzie decydują się losy tronu.

Rincewindowi pomaga Cohen Barbarzyńca, a także napędzany mrówkami komputer HEX, fraktalny motyl pogody ze skrzydełkami Mandelbrota oraz przerażająca, choć dość powolna armia złożona z sześciu staruszków – Srebrna Orda.

Ich misją jest albo obronić, albo zdobyć Zakazane Miasto Hunghung. Niestety, instrukcje nie są jasne…

Ostatni kontynent

Coś zaginęło na Niewidocznym Uniwersytecie – najbardziej prestiżowej (tzn. jedynej) instytucji naukowej w Ankh-Morpork. Brakuje profesora – ale grupa poszukiwawcza jest w drodze! Zespół starszych magów podąży jego tropem, dokądkolwiek by prowadził, nawet na drugi koniec Dysku, gdzie ostatni kontynent, Czteriksy, wciąż jest w stadium budowy.

Wyobraźcie sobie magiczną krainę, gdzie deszcz jest tylko mitem, gdzie to, co zwykłe, jest niezwykłe, a przeszłość i teraźniejszość biegną ramię w ramię.

Przeżyjcie grozę spotkania z Szalonym Krasnoludem, Wojownikiem Szos, Śmiercią, jednym czy drugim Stwórcą i przerażającym Pasztecikowym Pływakiem…

Wczujcie się w tę pasję, kiedy mieszkańcy ostatniego kontynentu odkrywają, co się dzieje, kiedy pada deszcz, a rzeki wypełniają się wodą (na przykład trzeba odwołać regaty)…

Niewidoczni Akademicy

Magowie z tajnego uniwersytetu w Ankh-Morpork słyną z mądrości, talentów magicznych i zamiłowania do popołudniowej herbatki. Z całą pewnością jednak nie ceni się ich jako sportowców. Lord Vetinari, lokalny tyran, sugeruje rektorowi, że uniwersytet powinien przywrócić popularną niegdyś tradycję footballową i skomponować drużynę składającą się z kadry akademickiej i studentów. Profesorowie mają twardy orzech do zgryzienia. Muszą ustalić, dlaczego ich rodacy – niezależnie od wieku i statusu społecznego – przepadają za footballem. Muszą nauczyć się w niego grać. A następnie muszą wygrać mecz, nie korzystając z magii…

Źródło: Prószyński i S-ka

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy omnibus rincewind Świat Dysku terry pratchett
