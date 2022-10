Pierścienie Władzy - kulisy bitwy z 6. odcinka. Miesiące treningów i walka z gigantycznym orkiem

Amazon

Do końca premierowego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zostały jeszcze tylko dwa odcinki, ale jeszcze przed finałem widzowie otrzymali wreszcie widowiskową bitwę między orkami i ludźmi, a także zakończył się cliffhangerem, który nawiązuje do bardzo ważnego wydarzenia w historii Śródziemia J.R.R Tolkiena.

Adar i jego armia orków przybywają do górskiej fortecy, w której ukryć mieli się Arondir, Bronwyn i reszta mieszkańców Krain Południowych. Mamy jednak wiele zwrotów akcji i pomysłów ludzi na to, żeby powstrzymać atakujących. Gdy wstaje dzień, do bitwy dołączają oddziały Númenoru, na czele z Galadrielą i Halbrandem. Wydawało się, że wszystko się udało i nie tylko najeźdźca został pokonany, ale też rękojeść tajemniczego miecza jest w posiadaniu tych dobrych. Niestety, Waldreg przejął broń i użył jego mocy do zmiany krajobrazu Krain Południowych, co wywołało przyrodniczy kataklizm. Reżyserka Charlotte Brändström wyjaśniła w rozmowie z Variety, jak powstał ten bardzo widowiskowy odcinek pełen krwawej walki, końskich szarż i nie tylko.

Brändström inspirowała się oczywiście bitwami z Władcy Pierścieni Petera Jacksona, ale oglądała też Bravehearta, Gladiatora i badała prawdziwe średniowieczne bitwy.

Studiowałam dużo informacji o Kozakach i o tym, jak walczyli na koniach, chowając się za końmi, próbując uniknąć strzał i kul. To byli niesamowici jeźdźcy. Chciałam zrobić coś innego, gdy Númenórejczycy przybyli do wioski, by wszystkich uratować. Pracowaliśmy nad tym z wielomiesięcznym wyprzedzeniem w Nowej Zelandii, aby upewnić się, że faktycznie będą mogli przybyć na koniach. Wiedziałem, że to będzie spektakularne.

Jeden z bardziej widowiskowych momentów było przybycie Galadrieli z całą armią. W sekwencji wykorzystano około 30 koni i łączną załogę ludzi składającą się z 150-200 osób. Reżyserka dodała, że chciała wykorzystać jeszcze większą liczbę osób i zwierząt, ale kręcili w szycie pandemii koronawirusa i nie było to zwyczajnie możliwe.

Aby przygotować się do sekwencji, jeźdźcy na koniach trenowali przez cztery miesiące, poświęcając każdego dnia trzy godziny na trening akrobacji. Trening był szczególnie ważny dla Morfydd Clark, której bohaterka jest niezwykle zdolną jeźdźczynią, ale aktorka nigdy nie jeździła konno. W rozmowie z Variety wspomina, że początkowo była przerażona, ale z czasem gdy opanowała jazdę, poczuła z tym zwierzęciem niezwykłą więź i jest to jedno z bardziej magicznych dla niej doświadczeń w karierze.

Galadriela wykonywała liczbę akrobacje konne i unikała w trakcie jazdy strzał ze strony orków, ale nie mniej widowiskowo zaprezentował się Arondir. Szczególne wrażenie zrobiło jego starcie z orkiem wielkich rozmiarów. Ismael Cruz Cordova przyznał, że nie było tam żadnych szczudeł lub sztuczek z kamerą.

Facet jest masywny, niesamowicie się porusza i walczy. Musiałem się na niego wspiąć, wejść na jego biodro i nogę, owinąć się i udusić go w trakcie ruszania się. To było prawie jak starcie z mechanicznym bykiem. Nie było tam żadnych linek, nie byliśmy przez nic podtrzymywani. Byłem na plecach tego masywnego człowieka, starając się nie upaść.

Aktor powiedział, że jego trening trwał osiem miesięcy, a do samej tej walki z wielkim okriem przygotowywał się trzy miesiące. Wspomina, że nie obyło się bez bólu i siniaków.

Na koniec odcinka mamy jeszcze kataklizm, który był wyzwaniem dla Brändström, ale też przyznała, że to marzenie każdego reżysera.

Presja polegała na tym, że starałam się odnieść sukces i zrobić to tak dobrze, jak to tylko możliwe. Było mnóstwo ciężkiej pracy, mieszania efektów specjalnych i wizualnych z praktycznymi rozwiązaniami.

Aby odtworzyć popiół i dym wylewający się z góry, Brändström odwołała się do prawdziwych katastrof naturalnych.

Przestudiowałem każdą erupcję wulkanu, o jakiej można pomyśleć. Przyjrzeliśmy się formacjom chmur popiołu, wszystko od erupcji w Pompejach do tego, co wydarzyło się w Nowej Zelandii kilka lat temu, na Wyspach Kanaryjskich, we Włoszech.