Dobrzy nieznajomi - nowy zwiastun dramatu fantasy. W głównych rolach Andrew Scott i Paul Mescal

Dobrzy nieznajomi to filmowa adaptacja japońskiej powieści psychologicznej Strangers Taichi Yamady z 1987 roku. Reżyserem jest Andrew Haigh, który napisał również scenariusz. W głównych rolach występują Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy i Jamie Bell.

Pete Hammond z serwisu Deadline w swojej recenzji napisał, że główni bohaterowie są znakomici. Pochwalił Scotta, który pokazuje całą gamę emocji oraz Foy, która gra prostoduszną matkę, nie potrafiącą zaakceptować ścieżki, jaką wybrał jej syn.

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu tego dramatu fantasy, który trafi do wybranych kin 22 grudnia.

Pewnej nocy w prawie pustym wieżowcu we współczesnym Londynie Adam (Scott) przypadkowo spotyka tajemniczego sąsiada Harry’ego (Mescal), co zaburza rytm jego codzienności. W miarę rozwoju relacji między nimi, Adam zaabsorbowany wspomnieniami z przeszłości, wraca na przedmieścia, w których dorastał i do domu z dzieciństwa. Wydaje się, że mieszkają w nim jego rodzice (Claire Foy i Jamie Bell), dokładnie tacy, jacy byli w dniu ich śmierci, 30 lat temu.