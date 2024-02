Rise of the Ronin - za kulisami systemu walki. Pojedynki będą wymagające i pełne akcji

fot. SIE

Reklama

Do sieci trafiło nowe wideo poświęcone nadchodzące Rise of the Ronin. W długim, trwającym około 9 minut materiale, twórcy opowiadają o systemie walki. Ten ma być jednocześnie rozbudowany i pełen głębi, ale przy tym również przystępny. Deweloperzy zaznaczyli jednak, że nadal możemy oczekiwać szybkiej akcji i wysokiego poziomu trudności, bo są to elementy, które fani oczekują od ich produkcji.

Gracze będą mieli możliwość skorzystania z różnego rodzaju broni - w tym katan, pistoletów czy bagnetów. Nie zabraknie również efektownych, specjalnych zdolności oraz kompanów, którzy będą walczyć z nami ramię w ramię. Co więcej, będzie można również przełączać się na towarzyszy i kontrolować ich bezpośrednio.

Rise of the Ronin - za kulisami systemu walki [WIDEO]

Rise of the Ronin zadebiutuje już 22 marca tego roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 5.