Koei Tecmo otworzyło kolejne studio. Zespół pracuje nad zupełnie nową marką

fot. Koei Tecmo

Koei Tecmo na początku kwietnia otworzyło kolejne studio, które szykuje się do pracy nad nowym projektem. Ma być to wysokobudżetowa gra i zarazem zupełnie nowa marka w portfolio firmy.Zespołem kierować będzie Hayashi Yosuke, który w przeszłości pracował przy takich projektach, jak Ninja Gaiden, Nioh oraz Dead or Alive.

O tajemniczym projekcie na ten moment nie wiemy praktycznie nic, poza tym, że będzie to nowe IP i gra z segmentu AAA. Tytuł w całości będzie opracowywany wewnątrz Koei Tecmo.

Taka wiadomość wydaje się sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że zaledwie kilkanaście dni temu na rynek trafiło Rise of the Ronin na wyłączność PS5, a więc gra tworzona przez Team Ninja, jeden z zespołów deweloperów będących pod skrzydłami właśnie Koei Tecmo.