Rivals z dużą liczbą scen erotycznych. Takiego serialu w Disney+ jeszcze nie było

fot. BBC

Aidan Turner to gwiazda filmów takich jak Hobbit i dramatu BBC Poldark. Grę w serialu Rivals dla Disney+ uznaje za najlepszą zabawę, jaką miał w swojej dwudziestoletniej karierze aktorskiej.

Gazecie The Times powiedział również :

Mamy tak dużo seksu w naszym programie, że musimy mieć dwóch koordynatorów intymności. Dwóch!

Serial Rivals oparty jest na bestsellerowej powieści z 1988 roku o tym samym tytule, której autorką Jilly Cooper. Rivals była drugą książką z serii Rutshire Chronicles, która opisuje życiowe i miłosne ekscesy zamożnych bohaterów na polach do gry w polo i w studiach telewizyjnych malowniczego Cotswolds, na zachodzie Anglii.

Rivals – Aidan Turner o pracy nad serialem

Każdego dnia jesteśmy gdzieś w innym wielkim dworku, mając przyjęcia w ogrodzie. I to jest również to, co zdarza się czasami w serialach - i widzę, że to się dzieje [tutaj], chociaż nikt z nas się do tego nie przyznał, ale zdecydowanie tak jest - gdzie jest w tym lekka metoda. Wszyscy jesteśmy gotowi na imprezę. Pewnej nocy wybraliśmy się do Ivy. Mieliśmy długą noc, dużo drinków. Nigdy w życiu nie chciałem bardziej drugiego sezonu czegoś innego.

– tak mówił Aidan Turner dla The Times.

W obsadzie wystąpią m.in. Aidan Turner, David Tennant, Lisa McGrillis i Katherine Parkinson. Data premiery nie jest znana.