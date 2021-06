Riverdale, Flash i inne - The CW ogłosiło jesienne daty premier sezonów swoich seriali

The CW

The CW ustaliło swoje plany na jesień. Sieć ujawniła dziś daty premier kilku nowych seriali i nowych sezonów powracających produkcji, w tym Riverdale, Flash, All American, Walker i Nancy Drew. 16 listopada Flash i Riverdale powrócą ze swoim odpowiednio 8. i 6. sezonem. 7. odsłona Legends of Tomorrow i 3. seria Batwoman pojawią się na antenie The CW 13 października. 4. sezon All American zadebiutuje 25 października, natomiast 4. i 2. serie odpowiednio produkcji Wampiry: Dziedzictwo i Walker będą miały swoją premierę 28 października. Natomiast 3. sezon Nancy Drew pojawi się na antenie 8 października.



The CW

Wśród nowych seriali warto zwrócić uwagę na nową odsłonę 4400, która zadebiutuje 25 października oraz Legends of the Hidden Temple, które będzie miało premierę 10 października.