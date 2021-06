Flash -cameo postaci z serialu w kinowym filmie. Plotka zaskakuje?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: HBO MAX

W 2022 roku w końcu zadebiutuje film Flash o solowych przygodach Szkarłatnego Sprintera, w którego wciela się Ezra Miller. Aktor pojawił się wcześniej w tej roli w widowisku Liga Sprawiedliwości (oraz w jego wersji reżyserskiej) oraz zaliczył cameo w crossoverze seriali Arrowverse Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Okazuje się, że aktor może po raz kolejny spotkać się, tym razem na dużym ekranie, z Grantem Gustinem, odtwórcą roli Flasha w serialu The CW. Portal Illuminerdi, zwykle dobrze poinformowany, jeśli chodzi o produkcje superbohaterskie, twierdzi, że Gustin ma zaliczyć gościnny występ w filmie. Zatem, jeśli ta wiadomość okaże się prawdą nie będzie to duża rola, raczej podobne do Millera w crossoverze cameo. Jak na razie jest to po prostu plotka, trzeba poczekać na oficjalny komunikat.

Warner Bros./The CW

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że produkcja ma wykorzystać temat multiwersum, różnych światów z bohaterami DC. W widowisku pojawią się dwie wersje Batmana, te w wykonaniu Bena Afflecka i Michaela Keatona. Oprócz Millera i wspomnianej dwójki Mrocznych Rycerzy w obsadzie znajdują się Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston, Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza Christiny Hodson.

Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.