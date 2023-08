Riverdale - gwiazda o wyśmiewaniu serialu za jego absurdalność. Było jej ciężko

fot. Netflix

Finałowy sezon Riverdale dobiega końca. Pozostały już tylko dwa odcinki do zakończenia 7. serii, dlatego w sieci pojawia się coraz więcej wypowiedzi obsady. W wywiadzie dla Vulture Lili Reinhart, która wciela się w Betty, odniosła się do memów i GIF-ów z Riverdale, które naśmiewają się z serialu. Gwiazda produkcji zdaje sobie sprawę, że taka sytuacja występuje w sieci.

Ważnym jest, aby przyznać, że nasz serial jest wyśmiewany. Ludzie widzą filmiki wyrwane z kontekstu i myślą sobie: "Co? Myślałem, że to jest o nastolatkach". I my też tak myśleliśmy w 1. sezonie. Naprawdę nie było łatwo odczuwać to, że jesteś obiektem żartów. Wszyscy chcemy być aktorami. Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy. Kiedy więc absurdalność naszego programu stała się tematem rozmów, było ciężko.

Na początku Riverdale było soap operą dla nastolatków w stylu noir, ale z każdym sezonem historia stawała się coraz dziwniejsza, ponieważ pojawiały się różne kulty, magiczne czarownice, a bohaterowie zostali obdarzeni supermocami. Reinhart przyznała, że właśnie o to chodzi, aby widzowie reagowali na wydarzenia w stylu: "co jest do cholery?".

Kiedy czytamy wspólnie scenariusz przy stole i dzieje się coś niedorzecznego, [showrunner] Roberto [Aguirre-Sacasa] śmieje się, ponieważ rozumie tę absurdalność i kampowość.

Z kolei Casey Cott, który gra Kevina, powiedział, że on i reszta aktorów musiała w pełni zaangażować się w absurdalne historie, aby mogły zadziałać na ekranie. Ponadto Camila Mendes grająca Veronicę wprost przyznała, że serial jest jak komiks, który ma być zabawny, fikcyjny i dziwny. Dodała, że jeśli ktoś chce obejrzeć młodzieżową produkcję, który opowiada o dramatach w związkach nastolatków to jest wiele tytułów do wyboru. Na koniec tę wypowiedź Cole Sprouse (Jughead) skwitował słowami, że można pójść pooglądać Euforię.

