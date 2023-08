One Piece - nowe zdjęcia z serialu aktorskiego. Tak prezentują się młodzi bohaterowie

fot. Netflix

Premiera aktorskiego serialu One Piece zbliża się wielkimi krokami. Pozostały już nieco ponad 2 tygodnie, więc machina promocyjna się rozkręca. Z tego względu w sieci pojawiły się nowe zdjęcia z produkcji Netflixa.

Na fotografiach możemy zobaczyć główne postacie, ale z retrospekcji, gdzie bohaterowie są jeszcze dziećmi. Są młody Luffy (Colton Osorio), Sanji (Christian Convery, którego widzowie kojarzą z głównej roli z serialu Łasuch), Zoro (Maximilian Lee Piazza), Usopp i Nami (Lily Fisher). Ta ostatnia postać jest w towarzystwie Belle-Mere, w którą wciela się Genna Galloway. Nowe fotografie znajdują się na początku poniższej galerii.

One Piece - zdjęcia

One Piece - młody Luffy

Zobaczcie też zdjęcie zza kulis aktorskiego One Piece, na którym znajdują się Iñaki Godoy (Luffy) i Mackenyu(Zoro). W tle widzimy plan serialu - to najprawdopodobniej miasteczko Gosa na wyspach Conomi z mangi. Wskazuje na to wywrócony do góry nogami dom.

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

One Piece - premiera 31 sierpnia na Netflix.