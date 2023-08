The Walking Dead: Daryl Dixon - wideo z obsadą. Aktorzy opowiadają o swoich bohaterach

fot. AMC

Historia nadchodzącego serialu The Walking Dead: Daryl Dixon skupi się na tytułowym bohaterze granym przez Normana Reedusa. Akcja będzie rozgrywać się w postapokaliptycznej Francji, gdzie Daryl będzie próbował się dowiedzieć, jak to się stało, że znalazł się w Europie.

W czasie swojej podróży spotka na swojej drodze nie tylko wygłodniałe zombie, ale też mieszkańców Francji. Główne konto na X (dawnym Twitterze) publikuje krótkie wideo, w którym obsada przedstawia swoich bohaterów. Możemy też zobaczyć kilka nowych scen i ujęć z serialu.

W najnowszym filmiku Laïka Blanc-Francard przybliża swoją postać o imieniu Sylvie. To zakonnica, która znajduje się w opactwie. Jest jak starsza siostra dla Laurenta; jest wielkoduszna i ma dużą wiarę. Ponadto potrafi też walczyć i nie odczuwa strachu.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1691578009793520129

We wcześniejszym wideo pojawił się też Louis Puech Scigliuzziego, który wciela się w Laurenta. W serialu chłopiec całe życie spędził w opactwie, gdzie opiekowały się nim zakonnice. Młody aktor nic już więcej nie zdradził o swoim bohaterze, ale możemy zobaczyć kilka nowych ujęć.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1691200524295503873

Poniżej możecie też zobaczyć jeszcze wcześniejsze filmiki z Clémence Poésy, która zagrała Isabelle. To zakonnica, która ma swoją misję. Jest częścią ruchu oporu nazywanego Union of Hope (po. wspólnota nadziei), która zrzesza ludzi z różnych religii. Chce przywrócić wiarę w to, że uda się przetrwać apokalipsę, która jest pewnego rodzaju testem dla ludzkości.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1689760114943688704

Poznajcie też Codrona, w którego wciela się Romain Levi. Jest żołnierzem zaprzyjaźnionym z politycznym ruchem The Cause (pol. przyczyna, powód). Aktor przyznał, że to, co lubi w swojej postaci jest to, że nigdy się nie poddaje.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1687912703707201538

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie znajdują się też: Adam Nagaitis, Gilbert Glenn Brown, Avant Strangel, William Sciortino, Anne Charrier i Eriq Ebouaney.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 10 września na amerykańskim kanale AMC.