Andor: sezon 2 - easter eggi z odcinków 1-6. Imperium Rakatan, TIE Avenger i tajna baza Ruchu Oporu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm Ltd.

Połowa 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor już za nami. To dotychczas najlepiej oceniana produkcja ze świata Star Wars. Wielu fanów za jej plus uznaje fakt, że skupia się na opowiadaniu konkretnej i przyziemnej historii, a Tony Gilroy nie próbuje mieszać swojej opowieści z większym uniwersum i festiwalem występów gościnnych oraz easter eggów, za co krytykowano w niektórych kręgach m.in. The Mandalorian lub Gwiezdne Wojny: Ahsoka.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 4-6 - recenzja spoilerowa

To nie oznacza jednak, że Andor jest easter eggów pozbawiony. Na przestrzeni sześciu odcinków 2. sezonu znaleziono ich co najmniej kilkanaście, a najciekawsze z nich postanowiliśmy Wam przedstawić. W serialu Disney+ pojawiły się nawiązania do Waszych ulubionych momentów z Trylogii Prequeli oraz Sequeli, a także kanonizowano kolejne elementy Legend.

Andor: sezon 2 - easter eggi z odcinków 1-6

Z poniższej galerii dowiecie się, gdzie i kiedy debiutował skradziony przez Cassiana myśliwiec, poznacie konkretne informacje o Inwazji Rakatan w uniwersum Star Wars i zobaczycie, że baza Sawa Gerrery ma wiele wspólnego z... księżniczką Leią. Sprawdźcie sami!