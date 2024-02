Road House - Amazon pozwany za użycie sztucznej inteligencji w filmie. Jake Gyllenhaal odpowiada na bojkot reżysera

fot. Amazon Prime Video

Kontrowersje wokół Wikidajło, remake'u Wykidajły i filmu stworzonego przez MGM zakupione później przez Amazon Studios. O początkach burzliwej historii projektu pisaliśmy już wcześniej, ale echa zamieszania dookoła dzieła w reżyserii Douga Limana i z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej nie ustają.

Road House - Jake Gyllenhaal odpowiada na bojkot reżysera

W 2023 roku głośno było o tym, że Doug Liman, reżyser projektu, bojkotuje własny film i nie będzie promować jego premiery. Wynika to z tego, że reżyser poczuł się pokrzywdzony przez Amazon, który obiecywał mu początkowo premierę kinową, a ostatecznie film trafi jedynie do serwisu Amazon Prime Video. Do tych doniesień odniósł się Jake Gyllenhaal, gwiazda produkcji.

Uwielbiam wytrwałość Douga i jego zaangażowanie w walce o prawa twórców i filmów kinowych, ale Amazon jasno dał znać, że ten film przeznaczony na streaming. Chcę po prostu, żeby obejrzało go jak najwięcej osób. Żyjemy w czasach zmian; tego, jak filmy są tworzone i jak je oglądamy. To, co jest dla mnie jasne i co tak bardzo kochałem, to miłość Douga do tego filmu, jego duma i zaangażowanie. [...] Ja też siadam i oglądam filmy na komputerze, w różnych miejscach i nie przeszkadzało to w tym, żeby mnie poruszyły. Jeśli zadaniem historii jest poruszyć ludzi, to ja byłem poruszony w obu formach - kinowej i streamingowej. Jestem wielkim miłośnikiem kina i premier kinowych, ale jednocześnie otwieram się na streaming.

Mniej wyrozumiały był Conor McGregor, zawodnik MMA i aktor, który bierze udział w produkcji:

Wolałbym, żeby film był w kinach. Jestem za kinami, ale rozumiem na czym polega biznes. Chciałbym też pogadać z Jeffem Bezosem.

Road House - Amazon pozwany za użycie sztucznej inteligencji w filmie

Jeśli myśleliście, że to koniec problemów Amazona z Road House, to grubo się myliliście. R. Lance Hill, scenarzysta oryginalnego Wykidajła z 1989 roku, pozwał studio MGM i Amazon Studios za naruszenie praw autorskich i wykorzystywanie sztucznej inteligencji do dokończenia remake'u z 2024 roku.

Hill w 2021 roku złożył podanie o zwrot praw autorskich do produkcji, które miały wygasnąć w listopadzie 2023 roku. Według niego Amazon zignorował to podanie i kontynuował prace nad filmem. Hill oskarża też studio o wykorzystywanie sztucznej inteligencji do replikowania głosów aktorów podczas strajków aktorów i scenarzystów w 2023 roku, kiedy to ich praca była objęta strajkiem i niedozwolona. To nie pierwsze takie oskarżenie skierowane przeciwko Amazonowi - Joel Silver, jeden z producentów filmu, który został zwolniony w listopadzie 2023 roku, również oskarżył platformę o wykorzystywanie sztucznej inteligencji do dokończenia produkcji.

Rzecznik prasowy Amazon MGM Studios odpowiedział w następujący sposób na zarzuty R. Lance Hilla:

Pozew złożony przez R. Lance Hilla dotyczący Road House jest bezzasadny, a oskarżenia kategorycznie fałszywe. Film nie używa sztucznej inteligencji do odtwarzania głosów aktorów.

Inne źródło ze studia przekazało Variety, że faktycznie sztuczna inteligencja nie została użyta we właściwym filmie, a jeśli już, to we wczesnych edycjach produkcji i dla dobra oraz wygody twórców, a nie studia. Źródło dodało, że samo studio przestrzegało twórców przed używaniem sztucznej inteligencji.

Road House - fabuła, premiera

To remake Wykidajły, kultowego filmu akcji. Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Bohater szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

Film zadebiutuje już 21 marca 2024 roku na platformie Amazon Prime Video.