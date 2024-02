Road House na okładce Total Film. Dlaczego Conor McGregor odrzucił wiele ofert przed tym filmem?

fot. Total Film

Road House, czyli nadchodzący remake Wykidajły od Amazona, będzie filmowym debiutem Conora McGregora. Okazuje się, że były zawodnik MMA miał wcześniej okazje, aby występować w filmach, ale zawsze odmawiał. W wywiadzie dla Total Film wyjaśnił tego powód. Zobaczcie również świeżo upieczonego aktora stojącego u boku Jake'a Gyllenhaala na okładce magazynu.

Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają kolejno okładkę nowego wydania Total Film oraz ujęcie z filmu.

Road House pierwszym projektem aktorskim Conora Mcgregora

Mcgregor przyznaje, że odrzucił naprawdę dobre oferty.

- Reżyserzy pojawiali się na obozach treningowych, naprawdę wspaniali reżyserzy, tworzący filmy z najwyższej półki... I przychodzili do mnie w kółko i w kółko, a ja zawsze odrzucałem ich propozycje... Zostawiałem tych ludzi na lodzie. Możliwe, że mam parę wrogów, o których tak naprawdę nie wiem, bo powiedziałem, że mogę to zrobić.

Ostatecznie nie pozostawił Douga Limana na pastwę losu i podjął się roli w Road House jako Knox. Jak Mcgregor wspomina swój filmowy debiut?

- Byłem pod wrażeniem tego wszystkiego, szczerze mówiąc, całego procesu. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzę, ani czy mi się to spodoba. Jestem bojownikiem - to mój chleb powszedni. Stąd pochodzę... nie jestem aktorem, ale zajmuję się showbiznesem. Taki był mój klimat. Poczułem to. Cieszyłem się każdą spędzoną sekundą.

Road House - fabuła, premiera

To remake Wykidajły, kultowego filmu akcji. Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Bohater szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

Film zadebiutuje już 21 marca 2024 roku na platformie Amazon Prime Video.