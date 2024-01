Road House - pierwszy zwiastun remake'u Wykidajły. Reżyser bojkotuje własny film

fot. Amazon Prime Video

Road House to najnowszy film w reżyserii Douga Limana, zasłużonego reżysera odpowiedzialnego za takie produkcje jak Tożsamość Bourne'a, Pan i pani Smith czy Jumpera. To jednocześnie remake kultowego Wykidajły z Patrickiem Swayze w roli głównej. W roli głównej wystąpi Jake Gyllenhaal, a za film odpowiedzialne jest Amazon Prime Video, gdzie też będzie można produkcję obejrzeć. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun, który pozwala spojrzeć na to, jak potoczą się losy gwiazdy UFC, w którą wcieli się Jake Gyllenhaal. Nie obyło się jednak bez kontrowersji w tle w związku z oficjalnym bojkotem własnego filmu przez reżysera projektu.

Road House - pierwszy zwiastun

Road House - Doug Liman bojkotuje premierę

Jeszcze w grudniu 2023 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o konflikcie Douga Limana oraz Jake'a Gyllenhaala z Amazonem. Obaj poczuli się oszukani przez platformę, która pierwotnie obiecywała kinową premierę dla nowej produkcji duetu. Tak jednak się nie stało i Road House w kinach nie uświadczymy - będzie on jedynie dostępny w serwisie Amazon Prime Video. W związku z tym Doug Liman wystosował oficjalne oświadczenie, w którym ogłosił bojkot własnego filmu, który podyktowany jest niesprawiedliwym potraktowaniem przez Amazon.

W swoim oświadczeniu Doug Liman wielokrotnie nazywa Road House swoim najlepszym dziełem, co z ust reżysera produkcji takich, jak wcześniej wymienione, jest nie lada pochwałą. Jednocześnie wspomina, że planował zrobić cichy bojkot filmu, ale niesnaski między nim a Amazonem zaszły tak daleko, że "jeśli to nie ja powiem o Amazonie, to kto to zrobi?"

Opowiada o kulisach powstawania filmu, który pierwotnie był tworzony dla studia MGM, które zostało wykupione przez Amazon. Przedstawiciele Jeffa Bezosa zapewniali go o wspieraniu kin i produkcji, które są dla nich przeznaczone, ale reżyser poczuł się oszukany i oskarżył giganta streamingowego o "wykorzystywanie jego dzieła do sprzedawania części hydraulicznych." Podkreśla, że Road House powstał z myślą o kinowym doświadczeniu i tak powinien być doświadczany - jest to zarówno jego najlepszy film, jak i występ aktorski Jake'a Gyllenhaala w jego karierze. Czuje się podwójnie oszukany przez nieustanne chwalenie produkcji przez osoby zarządzające Amazonem - Road House miał rzekomo lepsze testy wśród publiczności od hitów takich jak Tożsamość Bourne'a czy Pan i pani Smith.

Nawiązuje również do sytuacji z czasów pandemii, gdzie to streaming przejął niejako rolę kina. Wskazuje też na postaci Toma Cruise'a czy Christophera Nolana, którzy mimo przeciwności losu stawiali na kina w pierwszej kolejności i nie pozwolili na żadne ustępstwa. Podkreśla również, że istnieje szansa na wspólne funkcjonowanie kin oraz streamingu.

Na końcu zaznacza, że nie obwinia czynnika ludzkiego. Mówi o tym, że ludzie z Amazona również chcą jak najlepiej dla filmów i sugeruje, że może i oni są ofiarami w całym procesie.

Rzeczywistość może być taka, że to nie ludzie są złoczyńcami w tej sytuacji. Może nim być po prostu algorytm komputerowy Amazona. Amazon sprzeda więcej tosterów jeśli będzie mieć więcej subskrybentów, a więcej subskrybentów będzie mieć jeśli nie będzie rywalizować z kinami. To komputer mógł wpaść na tak eleganckie rozwiązanie; tak samo jak globalne ocieplenie naprawiłby zabiciem całej ludzkości.

Road House - wszystko o filmie

To remake Wykidajły, kultowego filmu akcji. Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe we Florida Keys. Bohater szybko odkrywa, że tropikalny raj nie jest tym, czym się wydaje.

W filmie pojawi się również legendarny zawodnik MMA - Conor McGregor. Podobno nie zagra samego siebie, lecz fikcyjną postać. Oprócz niego, do obsady należą Daniela Melchior, Billy Magnussen, Lukas Gage, Hannah Love Lanier oraz Dominique Columbus.

Premiera filmu 21 marca 2024 roku na Amazon Prime Video.

Road House - zdjęcia

